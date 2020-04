Facebook

Susanne Kaltenegger, Peter Koch und Erich Weber (v. l.) bei der Pressekonferenz © Stadt Bruck

In einer Pressekonferenz, die live via Internet übertragen wurde, trat die Spitze der Stadt Bruck in der Vorwoche mit der Bevölkerung in Kontakt. Dabei wurden zahlreiche offene Themen besprochen, viele Anliegen drehten sich auch um die heimische Wirtschaft. Seit Dienstag habe einige Geschäfte wieder geöffnet, eine eigene Werbeplattform unter dem Arbeitstitel „Brucker Shops“ soll den Betrieben nun eine Möglichkeit bieten, sich wieder ins Gedächtnis der Bevölkerung zu rufen. „Auf der Plattform werden in einem einheitlichen Design in den jeweiligen Bereichen Handwerk, Dienstleistungen, Handel, Gastronomie usw. die Unternehmen jeweils mit einer eigenen Seite präsentiert“, sagt Erich Weber, Geschäftsführer der Brucker „Standort und Marketing GmbH“.