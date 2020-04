Facebook

Die S 6 wird wieder zur Baustelle © Asfinag

Sechs Monate lang sanierte die Asfinag im Vorjahr drei Kilometer der S 6 zwischen Langenwang und Krieglach, dabei wurden auch je zehn Brücken pro Fahrtrichtung saniert. Am kommenden Montag, den 20. April, ist nun das nächste Teilstück dran. Zwischen Krieglach und Wartberg wird die S 6 dann einer Runderneuerung unterzogen. Das aufwändige Projekt, in diesem Abschnitt sind unter anderem auch 31 Brücken zu sanieren sowie der Lärmschutz zu erneuern, ist in zwei Phasen unterteilt. Die erste wird heuer in Fahrtrichtung Bruck umgesetzt, die zweite dann im Jahr 2021.