Seit Tagen kommt es in der Steiermark wegen der anhaltenden Trockenheit zu Waldbränden. Sonntagnacht waren sechs Feuerwehren in Kapfenberg-Hafendorf mit Mund-Nasen-Schutz im Einsatz.

Die anhaltende Trockenheit und der ständige Wind sorgen derzeit in der ganzen Steiermark für sehr hohe Waldbrandgefahr - und unzählige Feuerwehreinsätze. In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag kam es in Kapfenberg-Hafendorf zu einem Waldbrand, der auch Montagfrüh noch sechs Feuerwehren auf Trab hielt.