Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vertreter des Kapfenberger Tourismusverbands um Harald Frager (3. v. l.) mit ihren Kollegen aus Bruck (Archivbild) © Marco Mitterböck

Die Kapfenberger Einkaufsgutscheine haben sich in den letzten zehn Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut, hat sich der Umsatz in diesem Zeitraum doch auf mehr als zwei Millionen Euro verdreifacht. Von der Corona-Krise ist nun jedoch ein großer Teil jener Unternehmen, die sich unter dem Dach der Gutscheine befinden, betroffen. Wer aktuell von einer behördlichen Sperre betroffen ist, darf sich nun über ein kleines Zuckerl seitens des Tourismuverbands freuen, wie Obmann Harald Frager sagt: „Wir möchten jetzt in dieser für viele so schwierigen Zeit ,Danke' sagen und setzen die Bearbeitungsgebühr der eingelösten Gutscheine rückwirkend von 1. Jänner bis 30. Juni aus.“ Die Einnahmen der Bearbeitungsgebühren werden in der Regel für die Abwicklung, die Druckkosten, Gutscheinhüllen, Werbekosten oder die Gutscheinverwaltung verwendet.