Beim Arbeitsmarktservice in Bruck und Mürzzuschlag herrscht Hochbetrieb. Tausende Anträge sind möglichst rasch zu erledigen.

Die Arbeitslosenzahlen steigen in der Region rasant an © Fuchs

Günther Wagner, der Leiter des Arbeitsmarktservice Bruck, begann am Freitag sein 36. Jahr beim AMS, aber solche Zeiten hat er noch nicht erlebt: „Wir sind 30 Leute beim AMS Bruck, und alle arbeiten mit Hochdruck an den Anträgen um Arbeitslosengeld und um Kurzarbeit. Wir arbeiten auch samstags, um den Berg an Anträgen zu bewältigen.“