Thomas Winkler (links) und Harald Kristen © TOM & HARRY BREWING/ NICI SEISER

Bier spielt für Harald Kristen und Thomas Winkler, die Gründer der Kapfenberger Brauerei „Tom & Harry Brewing“ eine wesentliche Rolle, seit sie 2018 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mit ihrem Hanfbier namens „Californian Moonshine“ sorgen sie seitdem für Furore, dafür wurden sie von der Kleinen Zeitung als obersteirische „Köpfe des Jahres“ nominiert und vom Fachmagazin „Falstaff“ als beliebteste Kleinbrauerei der Steiermark ausgezeichnet. Alleine im Vorjahr konnte „Tom & Harry Brewing“ 6000 Liter verkaufen, nachdem man das ganze Jahr hinweg ordentlich die Werbetrommel gerührt hatte. Weil auch die aktuelle Corona-Krise aufgrund des Namens einen Bier-Bezug aufweist, setzt das Duo in diesen Tagen auf den Slogan „Vergiss Corona, trink Moonshine“.

>>> Hier geht's zur Aktion #regionalkaufen <<<

Doch was tun, wenn alle Lokale geschlossen bleiben müssen? Kristen und Winkler sind aktuell besonders froh darüber, in den vergangenen Monaten ein Vertriebsnetz aufgebaut zu haben, das mehrere Geschäfte in der Region umspannt, die aktuell auf einen Lieferdienst setzen. Zudem haben die beiden vor wenigen Tagen, in Zusammenarbeit mit der Brauerei Flecks aus Frohnleiten, einen Online-Shop an den Start geschickt. „In diesen sozial und wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es für uns sehr wichtig, einander zu helfen und sich miteinander zu verbinden.“