In der kommenden Woche nehmen in der Altstadt von Bruck zwei Baustellen ihren Betrieb auf. Die Roseggerstraße steht dabei ganz im Zeichen des Ausbaus der Fernwärme und der Errichtung einer neuen Wasserleitung.

In der Roseggerstraße in Bruck starten in der kommenden Woche umfangreiche Bauarbeiten © Bruck

Selbst wenn die Corona-Krise derzeit den Alltag massiv beeinflusst, so nehmen in der Brucker Innenstadt in den kommenden Tagen gleich zwei Baustellen den Betrieb auf, um den Ausbau des Fernwärmenetzes voranzutreiben. „Unter Einhaltung aller Auflagen des Bundes starten in der kommenden Woche zwei Baustellen, die gleichzeitig einen wichtigen Impuls für die heimische Baubranche darstellen. Der Ringschluss der Fernwärmeleitungen in der Altstadt ist außerdem ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz in Bruck“, sagt Bürgermeister Peter Koch.