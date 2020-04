Facebook

Polizei zeigte gleich acht Personen an © Jürgen Fuchs

Drei Burschen und fünf weitere Personen gerieten am Dienstagabend im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in der Brucker Rosseggerstraße in Streit. Danach setzten sich die drei Jugendlichen in ein Auto und fuhren davon, am Steuer saß ein alkoholisierter 21-Jähriger. Dabei fuhr gleich einmal gegen die Einbahn und über einen Gehsteig, wo er zwei Fußgänger in Gefahr brachte.