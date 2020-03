Facebook

Viele Masken werden selbst genäht © Franz Pototschnig

Zum Schutz von Bewohnern wie auch Mitarbeitern der Pflege- und Altenheime des SHV werden jetzt selbstgenähte Masken gesucht. „Wir setzen auf Freiwillige, die gegen einen Unkostenbeitrag für uns nähen“, erklärt Klaudia Kammerhofer, Leiterin des Pflegeheims Alterheimgasse in Bruck. Die Mitarbeiter in den Heimen nähen derzeit auch selbst im Akkord. Material ist derzeit auch noch verfügbar, aber der Bedarf ist so groß, dass die Mitarbeiter an ihre Grenzen stoßen.