Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mürzzuschlager Bürgermeister Karl Rudischer © Franz Pototschnig

Die Olympischen Spiele sind für den Mürzzuschlager Bürgermeister Karl Rudischer momentan ein Thema, wobei er die Winterspiele 2022 in China meint. Überzählige Exponate aus dem Wintersportmuseum sollen nämlich in Chongli, 300 Kilometer nördlich von Peking, ausgestellt werden. Trotz der Corona-Krise ist Rudischer zuversichtlich. „Vor Weihnachten war eine chinesische Delegation bei uns und hat alles in Augenschein genommen. Es wurden Stücke ausgesucht und auch eine Liste erstellt. Jetzt arbeiten wir daran, diese Liste übersetzen zu lassen“, sagt Rudischer.