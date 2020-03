Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Familie Merl leitet seit 92 Jahren das Unternehmen, hier ein Bild vom 90-Jahr-Jubiläum © Martina Pachernegg

Im Jahr 1928, in der Zwischenkriegszeit, wurde das Brucker Elektrogeschäft Merl eröffnet. Die aktuelle Situation rund um Corona stellt das Familienunternehmen trotz 92-jähriger Erfahrung aber vor eine echte Herausforderung. Die Verkaufsflächen sind seit Montag für den regulären Kundenverkehr geschlossen, aufhalten lassen will man sich dennoch nicht. Die Service-Leistungen, Montagen, Wartungen und Reparaturen finden in notwendigen Fällen nach Vereinbarung statt. Für Bestellungen und Fragen ist die Firma Merl unter 03862-512 22 oder via Mail an verkauf@merl.at erreichbar. Zudem steht unter www.redzac.at/merl ein Online-Shop zur Verfügung. "Unsere Firma ist damit trotz geschlossener Verkaufsfläche in vollem Umfang lieferfähig", sagt Prokuristin Gabriela Holzgruber-Merl.