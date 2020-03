In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Gemeinden können autonom entscheiden, ob Spielplätze wieder geöffnet werden. In Bruck und Kindberg bleibt die Schließung aufrecht.

In Bruck bleiben die Spielplatz zu © Martina Pachernegg

Am Donnerstag, dem 19. März, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober über die aktuelle Lage in Bezug auf Corona-Schutzmaßnahmen gesprochen. Kurzfristig herrschte allerdings genau darüber Verwirrung. Es hieß, dass Spiel- und Sportplätze nicht geschlossen werden. In der Zwischenzeit hat man aber präzisiert: Es gebe derzeit keinen Erlass zu einer generellen Schließung aller Parks und Spielplätze durch den Bund. Die Entscheidung im konkreten Fall aber von der jeweiligen Gemeinde zu treffen ist.