Auch Franz Wurm hat sein Gasthaus Wurmer'l in Kapfenberg schließen müssen. Bei einem vorgezogenen Osterputz hat er Wanderstecken gefunden. Jetzt sucht er die Besitzer.

Franz Wurm wartet auf die Besitzer © Montage Wurm/Rois

Im Gasthaus Wurmer'l in Kapfenberg ist es alles andere als ruhig. Aufgrund des Erlasses zur Eindämmung vom Coronavirus darf Franz Wurm keine Gäste in seinem Gasthaus empfangen oder gar bewirten, langweilig wird es ihm aber trotzdem nicht. "Ich habe den Osterputz kurzerhand vorgezogen. Was soll ich sonst machen? Langeweile darf nicht aufkommen, jetzt räume ich halt", sagt Wurm und schmunzelt.