Corona-Test werden laufend durchgeführt © APA/Robert Jäger

Die Zahl der positiven Corona-Fälle stieg auch über das Wochenende stark an. Wie das Land am Montagvormittag mitteilte, lag die Zahl der neu infizierten Coronafälle im Bezirk Bruck Mürzzuschlag mit Sonntag bei 64. Im Bezirk gibt es 27 Menschen, die an der neuartigen Krankheit verstorben sind. Durch die 64 neuen Fälle steigt die Gesamtzahl damit auf 1171. Aktuell sind 757 Personen aktiv infiziert, die Heilungen hinken derzeit noch deutlich hinter den Neuinfektionen her. Innerhalb einer Woche verzeichnete der Bezirk 512 neue Fälle, durchschnittlich kommen pro Tag 73 dazu.