Corona-Test werden laufend durchgeführt © APA/Robert Jäger

Ein Mann (Jahrgang 1931) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist neu am Coronavirus verstorben, das teilte das Land am Mittwochvormittag mit. Erst am Dienstag waren fünf neue Todesfälle kommuniziert worden. Bislang sind im Bezirk somit 25 Menschen an der neuartigen Krankheit verstorben. Die Zahlen gehen im Bezirk weiter steil nach oben. Binnen 24 Stunden wurden 80 weitere Personen positiv getestet, die Gesamtzahl steigt damit bei 810. Aktuell sind 484 aktiv infiziert.