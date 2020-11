Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist in den vergangenen Tagen deutlich gesunken, am Dienstag ging sie aber wieder deutlich nach oben.

Corona-Test werden laufend durchgeführt © APA/Robert Jäger

Die Zahl der positiven Corona-Fälle stieg zuletzt nur noch schwach an, am Mittwoch erhielt dieser Trend aber eine Dämpfer. Wie das Land am Vormittag mitteilte, lag die Zahl der neu infizierten Coronafälle im Bezirk Bruck Mürzzuschlag mit Dienstag bei 98. Der Bezirk verzeichnet seit dem Beginn der Pandemie insgesamt 40 coronabedingte Todesfälle, zwei Frauen (Jahrgänge 1929 und 1934) aus dem Bezirk sind kürzlich verstorben. Durch die 98 neuen Fälle steigt die Gesamtzahl damit auf 1906. Aktuell sind 1233 Personen aktiv infiziert. Wie viele Personen in den jeweiligen Gemeinden derzeit positiv sind, zeigt diese Grafik.