Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Corona-Test werden laufend durchgeführt © APA/Robert Jäger

Die offizielle Corona-Statistik des Landes Steiermark steigt in den vergangenen Tagen merklich an, davon bleibt auch der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag nicht verschont. Donnerstagvormittag wurden die Zahlen vom Land Steiermark neuerlich aktualisiert. Es wurden 33 weitere Personen positiv getestet, die Gesamtzahl steigt damit bei 476. Aktuell sind 245 aktiv infiziert. Bislang sind im Bezirk 17 Menschen an der neuartigen Krankheit verstorben, darunter auch eine Frau (Jahrgang 1932) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Am Montag wurde auch bekannt, dass eine Frau (Jahrgang 1925) und ein Mann (Jahrgang 1940) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verstorben sind.