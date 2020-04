Facebook

Corona-Tests werden laufend durchgeführt © APA/Sven Hoppe

Die Zahlen der Infizierten steigt in ganz Österreich leider weiterhin, davon ist auch der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag betroffen. Nachdem am 2. März die erste Patientin positiv getestet worden war, blieb es für einige Tage bei diesem einen Fall, ehe die Zahlen deutlich anstiegen. Mit Ende März wurden insgesamt 40 Personen positiv getestet, am 31. März musste der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag dann den zweiten Todesfall vermelden. Eine Frau (Jahrgang 1951) erlag der Krankheit. Diese Zahl stieg am Donnerstag auf 41, am Freitag auf 42 und am Samstag auf 43.