Die Corona-Zahlen in der Steiermark steigen seit mehreren Wochen an. Das Mürztal bleibt davon nicht verschont. Innerhalb von 24 Stunden kamen, wie das Land am Donnerstag mitteilte, im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 16 neue Fälle dazu. Damit liegt die Gesamtzahl aller jemals positiv auf Corona getesteten Personen im Bezirk bei 6763. Aktuell sind 174 Personen aktiv infiziert.

Wie viele Personen in den jeweiligen Gemeinden derzeit positiv sind, zeigt diese Grafik, die jeden Montag aktualisiert wird.

Die 7-Tage-Inzidenz - aktuell bei 130,5 - und der 7-Tage-Mittelwert steigen merklich an.

So sieht übrigens die Impfquote in den einzelnen Gemeinden aus.

Insgesamt sind vom Beginn der Pandemie 253 Personen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verstorben, 6336 Personen sind wieder genesen.

Anbei eine Grafik über den Verlauf der zweiten Welle ab 1. Oktober.