Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Corona-Tests werden laufend durchgeführt © APA/Sven Hoppe

Die Zahlen der Infizierten steigt in ganz Österreich leider weiterhin, davon ist auch der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag betroffen. Nachdem am 2. März die erste Patientin positiv getestet worden war, blieb es für einige Tage bei diesem einen Fall. Mittlerweile sind aber im Bezirk bereits vier Fälle bekannt, so kamen am Samstag drei weitere Fälle hinzu. Es handelt sich um drei Männer (Jahrgänge 1952, 1969, 1992) aus dem Bezirk Bruck Mürzzuschlag. Bis zum Sonntag stieg die Zahl auf neun, am Montag (Stand: 20.45 Uhr) kamen dann sechs weitere Personen hinzu. Am Dienstag, 24. März, wurden drei weitere Fälle bekannt - damit liegt man bei 18 infizierten Personen im Bezirk (Stand: 17.22 Uhr).