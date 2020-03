In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In nächster Zeit setzen heimische Schüler verstärkt auf elektronisches Lernen – zwangsläufig © stock.adobe.com

Am Mittwoch ging es Schlag auf Schlag. War in Anbetracht der Coronakrise anfangs nur von einer Schließung der Oberstufen-Klassen ab Montag die Rede, wurde diese Maßnahme im Laufe des Nachmittags massiv ausgeweitet. Ab Mittwoch gilt diese Weisung dann auch für alle Unterstufenschüler, Volksschüler und Mittelschüler. Kurzum: Wer in die Schule geht, bleibt spätestens ab kommendem Mittwoch zu Hause – oder wird im Ausnahmefall zum Teil auch in den Schulen betreut. Dieser Fall tritt dann ein, wenn zuhause niemand die Betreuung des minderjährigen Kindes garantieren kann.