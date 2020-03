Am 10. und 11. März hätten die Seniorentage in Kapfenberg stattfinden sollen, sie fallen nun aber dem Erlass der Bundesregierung zum Opfer.

Die Seniorentage erfreuen sich großer Beliebtheit (Sujet aus 2018) © Kapfenberg

Jedes Jahr im März lädt die Stadtgemeinde alle in Kapfenberg wohnhaften Seniorinnen und Senioren ab dem 75. Lebensjahr zu einem geselligen Nachmittag in das Hotel Böhlerstern ein. Am 10. und 11. März wäre es wieder so weit gewesen, doch nun finden die Seniorentage nicht statt. Anlass ist der Erlass der Bundesregierung, wonach alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern nicht mehr abgehalten werden dürfen.