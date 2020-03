Der Stanzer Kost-nix-Laden ist in die Stanzer Dorfwerkstatt gezogen. Jetzt wurde die Eröffnung groß gefeiert.

Zur Eröffnung gratulierten viele Besucher © Kost-nix-Laden

Vier Monate lange wurde die Stanzer Dorfwerkstatt umgebaut. Grund für die umfangreichen Änderungen war der Umzug des Kost-nix-Ladens in die Räumlichkeiten der Dorfwerkstatt an der Adresse Stanz 49. Am Samstag fand jetzt die Eröffnung mit 150 interessierten Besuchern statt.