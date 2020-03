Facebook

Irmengard Kainz leitet seit Anbeginn das Stadtmuseum in Bruck © Franz Pototschnig

Unter einem Museum stellt man sich landläufig einen Ort vor, an dem zahlreiche Ausstellungstücke gezeigt werden. Beim Betreten des Brucker Stadtmuseums hat schon so mancher Besucher gestaunt (und war vielleicht enttäuscht) – ist es doch so gar kein Museum im herkömmlichen Sinn.