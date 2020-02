Facebook

Benesch, Kratzer, Wohlmuth und Deutsch haben den Bus getauft © Martina Pachernegg

Elektromobilität ist im öffentlichen Nahverkehr in der Region am Vormarsch. „Zwei Elektro-Citybusse fahren bereits durch Kapfenberg, ein dritter Bus steht in den Startlöchern, und ein viertes Fahrzeug nimmt im Sommer in der Region den Betrieb auf“, erklärt Anja Benesch, Verkehrsleiterin der Mürztaler Verkehrs-GmbH (MVG). Erklärtes Ziel ist es aber, alle Citybusse auf Elektroantrieb umzurüsten. „Die ,Clean Vehicle Directive‘ der EU sieht vor, bis 2025 45 Prozent der eingesetzten Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr ,sauber‘ zu betreiben. Da sind wir vorne dabei“, sagt Benesch.