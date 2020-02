Facebook

86 Mal rückten die steirischen Feuerwehren am Freitag aus, um die Schäden, die Sturmböen und Schnee verursachten, zu beseitigen. Das gab die Landesleitzentrale bekannt. In 40 Fällen mussten Bäume, in 24 Fällen Fahrzeuge geborgen werden. Vier Mal ging es um die Sicherung von Fassaden- bzw. Blechteilen, die der Sturm gelöst hatte.