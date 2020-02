Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mittels Deo-Spray löste ein Jugendlicher einen Feuerwehreinsatz aus © Boris Bulychev-Fotolia

Ein Jugendlicher, der aus Langweile mit einem Deo-Spray den Rauchmelder im Mariazeller Bundesschullandheim besprühte, sorgte am Mittwochmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr. Mit zwei Fahrzeugen rückten 15 Einsatzkräfte um 8.31 Uhr aus, nachdem die automatische Alarmierung eingegangen war. Nach einer ausführlichen Belehrung durch die Polizei und den Einsatzleiter bereute der Jugendliche seine Tat und entschuldigte sich bei jeder Einsatzkraft persönlich mittels Händeschütteln. Er wusste nicht, so heißt es seitens der Feuerwehr, dass so eine kleine Tat so eine große Auswirkung haben würde.