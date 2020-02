Viele Bäume fielen Sturmtief Yulia zum Opfer, das in der Nacht von Sonntag auf Montag die Feuerwehren auf Trab hielt.

Die FF Kapfenberg-Stadt rückte auf die B 20 aus © FF Kapfenberg-Stadt

Sturmtief Yulia bescherte nicht nur zahlreichen Bewohnern des Mürztals von Sonntag auf Montag eine schlaflose Nacht, weil Dächer und Jalousien ob der Windspitzen ordentlich schepperten. Auch die Feuerwehr befand sich ab den späten Abendstunden im Dauereinsatz. So rückte die Stadtfeuerwehr Kapfenberg auf die B 20 aus, weil dort Bäume die Straße blockierten. Während der Arbeiten an der ersten Schadensstelle wurden die Feuerwehrleute über weitere Einsatzstellen auf der B 20 informiert. In Summe mussten vier Schadensstellen abgearbeitet werden.