Schwerverletzter nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins LKH Bruck gebracht.

© BFVMZ / FF Mitterdorf

Schwerer Unfall Samstagabend in Mitterdorf im Mürztal (Gemeinde St. Barbara im Mürztal). Ein Pkw-Lenker (42) dürfte die Herrschaft über das Fahrzeug verloren haben und führ gerade über den Kreisverkehr, dabei prallte er gegen aufgestellte Objekte und der Pkw uberschlug sich. "Wir haben eine eingeklemmte Person mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit", so Michael Grafoner von der Feuerwehr. Der Lenker war ansprechbar - erlitt aber schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Roten Kreuz nach Bruck gebracht.