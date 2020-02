Facebook

Die Kapfenberger Delegation beim offiziellen Empfang in Frechen © KK

Am kommenden Dienstag erreicht der Fasching in der Region seinen Höhepunkt, wenn in zahlreichen Gemeinden Jung und Alt mit oder ohne Kostüm durch die Straßen ziehen. Noch deutlich intensiver gelebt wird das närrische Treiben freilich im Raum Köln, so etwa auch in der Kapfenberger Partnerstadt Frechen, die direkt an Köln angrenzt. Dorthin ist am Donnerstagmorgen auch eine 14-köpfige Delegation aus Kapfenberg aufgebrochen, um in den Frechener Karneval einzutauchen.