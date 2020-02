20 Tonnen schwerer Stahlblock geriet bei Arbeiten in St. Barbara aus dem Gleichgewicht. 39-Jähriger wurde am Bein verletzt.

Ein 39-jähriger Arbeiter wurde am Sonntagabend in St. Barbara im Mürztal unbestimmten Grades verletzt. Der Mann war gegen 20.30 Uhr gerade dabei, Stahlblöcke von einem Ausfuhrwagen in eine Halle zu lagern. Dafür hob der 39-Jährige einen rund 20 Tonnen schweren Block mit einem Kran vom Wagen. Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet die Laufkatze des Krans aus dem Gleichgewicht, wodurch der Stahlblock plötzlich ausschwenkte.