Am Samstagnachmittag rückte die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt aus, um einen verletzten Bussard zu retten. Er lag im Bereich der B 20.

Der verletzte Bussard wurde an die Greifvogel-Station übergeben © FF Kapfenberg

Einen tiereischen Einsatz absolvierte am Samstag die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt, sie wurde am Nachmittag zu einer Tierrettung auf die B 20 (Höhe Hansenhütte) alarmiert. Dort wurde ein verletzter Bussard vorgefunden, welcher im Gefahrenbereich der Straße lag. Der Bereich wurde kurzfristig abgesichert und das Tier aus dem Bereich gerettet. Im Anschluß wurde der Bussard zur Greifvogel-Station in Bruck zur weiteren Obsorge gebracht.