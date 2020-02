Zweigeteilt zwischen Winter und Frühling zeigt sich derzeit die Steiermark. Auf den obersteirischen Bergen erreichte der Sturm auch am Dienstag noch Orkanstärke. Gröbere Schäden blieben aber aus.

© Fuchs Juergen, Ubimet

Winterlich - und vor allem stürmisch - in der Obersteiermark. Fast schon frühlingshaft in den südlichen Landesteilen - mit 12 Grad in Graz und Bad Gleichenberg. Ja, die Steiermark zeigt sich aktuell wieder zweigeteilt.