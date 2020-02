Ein schwerer Forstunfall ereignete sich am Montagvormittag im Mariazellerland: Ein Forstarbeiter wurde von einem Baum getroffen und gegen einen weiteren Baum geschleudert.

Der ebenso angeforderte Notarzthubschrauber Christophorus 15 konnte aufgrund des dichten Waldes keine Taubergung durchführen © Rotes Kreuz Mariazellerland, Leodolter B.

Zu einem folgenschweren Zwischenfall kam es in einem Waldstück am Schwalbenkogel nahe Aschbach am Montagvormittag. Dabei wurde kurz nach 10 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Forstarbeiter von einem Baum getroffen, ehe der Mann gegen einen liegenden Baum geschleudert wurde.