KSV-Eishockey denkt an die australischen Feuerwehrleute © GEPA

Der Witz mit Österreich und den angeblich hier lebenden Kängurus ist hinlänglich bekannt, leben die beliebten Beuteltiere doch in Australia – und eben nicht in Austria. Wer aber ganz genau hinsieht, findet sie doch, die österreichischen Kängurus. Als Heimat haben sie sich die Kapfenberger Eishalle ausgesucht, hier gehen die KSV-Eishockeyspieler mit ihrem Wappentier – eben besagtem Känguru – an den Start.