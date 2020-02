Kleine Zeitung +

E-Werk Bruck Gerodete Bäume und Bauschutt heizen die Gemüter an

Beim Infoabend zur Rodung am Oberwasserkanal in Bruck ging es hoch her. Für hitzige Diskussionen sorgten nicht nur die Fichten, sondern auch der Bauschutt am angrenzenden Bauhof.