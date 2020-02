Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Voestalpine

Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass Voestalpine Tubulars für den Standort in Kindberg die Einführung von Kurzarbeit prüft, wurde am Freitagvormittag bekanntgegeben, dass die Anmeldung von Kurzarbeit für bis zu 950 von aktuell 1100 Mitarbeitern ab März 2020 nun tatsächlich geplant sei.