Der Stahl und Technologiekonzern Voestalpine ist in den ersten drei Quartalen des geschäftsjahres 2019/20 tief in die Verlustzone geschlittert. Das Nettoergebnis drehte nach einem Gewinn von 281,3 Millionen Euro im Vergleichzeitraum 2018/19 mit minus 160 Millionen Euro deutlich in den roten Bereich. Neben der hartnäckigen Nachfrageschwäche in der Autoindustrie belasten weiterhin die US-Importzölle auf Stahl und Aluminium im Zuge des Handelskonflikts sowie die eingetrübte globale Konjunktur. Auch die gravierenden Anlaufprobleme im US-Automotive-Werk in Cartersville haben zu Sonderbelastungen geführt. Aktuell bereiten die vielen Unklarheiten rund um das Coronavirus zusätzlich Sorgen, neun Werke der Voestalpine in China stehen zumindest noch bis 9. Februar still. Wie es weitergeht, ist offen und hängt von den weiteren Vorgaben der Behörden ab.