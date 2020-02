Facebook

Die Steirer Elias Natter und Daniel Brandner (beide vom Verein Sportbündel aus Kapfenberg) zeigten dabei in den Skibewerben großartige Leistungen © Special Olympics Österreich

Die Special Olympics Invitational Games 2020 in Åre und Östersund gingen am Mittwoch zu Ende. Mit zahlreichen bleibenden Eindrücken und zwölf Medaillen im Gepäck kehrte die rot-weiß-rote Delegation aus Schweden zurück. Die österreichischen Special-Olympics-Athleten durften über fünfmal Gold, dreimal Silber und viermal Bronze jubeln. Die Steirer Elias Natter und Daniel Brandner, beide vom Verein Sportbündel aus Kapfenberg, zeigten dabei in den Skibewerben großartige Leistungen, Natter gewann im Riesentorlauf und im Super-G zweimal Gold, Brandner holte in denselben Bewerben zweimal Bronze.