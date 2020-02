Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Auto wurde durch den stürzenden Baum stark beschädigt, der Lenker hatte Glück © FF Stanz/BFVMZ

Am Mittwoch Abend fuhr ein Stanzer mit seinem Pkw Richtung Schanz. Es war etwa 19.20 Uhr, als plötzlich eine starke Windböe aufkam und einen großen Baum umriss. Dies passierte genau in dem Moment, als der Stanzer vorbeifuhr. Der Mann sah den Baum fallen und verriss sein Fahrzeug. Dadurch fuhr er in den Graben und der Baum stürzte auf sein Fahrzeug und drückte es stark ein, aber zum Glück auf der Beifahrerseite. Der Mann war allein im Auto.