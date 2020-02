Aus noch unbekannter Ursache kam ein voll besetzer Minivan in Spital am Semmering von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer.

Glücklicherweise wurde keine Person eingeklemmt © FF Spital-Semmering

Ein voll besetzter Minivan sorgte am Dienstagabend in Spital am Semmering für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Kurz nach 17 Uhr war das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt. Am Einsatzort angekommen, stellte sich aus Sicht der Feuerwehren Spital und Steinhaus glücklicherweise heraus, dass keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren. Die Insassen wurden vom First Responder, den Rettungssanitätern und vom Notarzt erstversorgt und durch das Rote Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.