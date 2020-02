Der Bezirk war zuletzt zweigeteilt: Heftige Stürme im Norden, eher ruhig im Süden. Es gab bis zu 40 Zentimeter Neuschnee und heftige Verwehungen. Auch Skilifte standen still.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren hatten zuletzt immer wieder Einsätze, im Bild die FF Freßnitz bei Krieglach © BFVMZ

Bis zu 200 Stundenkilometer erreichten die Sturmböen am Dienstag auf dem Schneeberg, auf der Rax waren es immerhin um die 140 km/h. Dies führte auch dazu, dass der Skibetrieb im Semmeringgebiet gar nicht oder nur eingeschränkt aufrecht erhalten wurde. „Am Mittwoch geht noch nichts, aber morgen sollte es ruhiger werden, da werden wir den Liftbetrieb wieder aufnehmen“, hieß es am 5. Februar zu Mittag am Hirschenkogel.