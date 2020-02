620.000 Euro fließen in den Kapfenberger Kindergarten Schirmitzbühel.

Der Rohbau des Kindergarten-Zubaus steht bereits © Kapfenberg/Zimmer

Beim Spatenstich im vergangenen Oktober gab die Stadtgemeinde Kapfenberg bekannt, den Kindergarten Schirmitzbühel um 620.000 Euro um einen Multifunktionsraum zu erweitern. Die Bauarbeiten sind mittlerweile voll im Gange, auch der Rohbau steht bereits. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist der neue Baukörper in Holzriegelbauweise geplant, auch das Dach wird begrünt. „Besonders profitieren vom Zubau natürlich die Kinder, die den neuen Raum zum Spielen und Schlafen nutzen werden“, sagt Kindergartenleiterin Gabriele Stadlober. In den letzten fünf Jahren investierte Kapfenberg über 7,5 Millionen Euro in die Modernisierung aller Pflichtschulen und Kindergärten.