Nach einem medizinischen Notfall kam am Dienstag Vormittag eine 45-jährige Pkw-Lenkerin von der Straße ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Straßenarbeiter leisteten erste Hilfe.

Die Frau wurde ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, gebracht © Juergen Fuchs (Sujetbild)

Die Frau war am Dienstag Vormittag um etwa 8 Uhr auf der L 102 zwischen Groß-Veitsch und Dorf-Veitsch in Fahrtrichtung Mitterdorf, als sie einen medizinischen Notfall erlitt. Die 45-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht mehr an den Straßenrand lenken und prallte gegen eine Straßenlaterne, wo das Auto zum Stillstand kam.