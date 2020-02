Facebook

Sportlicher Höhepunkt in Bruck: der Brucker Businesslauf © Martina Pachernegg

Am 14. Mai ist es wieder soweit. 2500 Läuferinnen und Läufer werden am Brucker Koloman-Wallisch-Platz an den Start gehen und sportliche Höchstleistungen erbringen. In 3-er oder 10-er-Teams gilt es für die Läufer, die 4,6 Kilometer lange Strecke quer durch die historische Altstadt von Bruck zu bewältigen.