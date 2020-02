Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pfarrer Gerhard Obenauf, Bürgermeister Jochen Jance, Rudolf Gstättner, Franz Krammer, Martin Krondorfer und Johann Lackner © Marco Mitterböck

Gegründet im Jahr 1990, feiert die Kulturinitiative Mitterdorf, kurz "Kim" heuer bereits ihr 30-Jahr-Jubiläum und blickt dabei auf eine bewegte Geschichte zurück. „Damals war der kulturelle Output der Gemeinde einfach zu gering, es fehlte an Ausstellungen, Lesungen und Kabarett“, sagt Gründungsvater Rudolf Gstättner. Aus diesem Grund musste ein eigener Verein her, der etwa das 300.000 Euro teure Projekt Weg-Art für Pilger und Wallfahrer ebenso umsetzte wie den Kreuzweg in Mitterdorf anlässlich des Weltkatholikentages 2004, die CD Kreuzgänge, das von 2008 bis 2012 stattfindende Künstlerfest „Kopf hoch“ oder das Fest für den Ritter von Kalchberg (2015).