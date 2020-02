Facebook

Die Schüler des Gymnasiums sorgten für Polonaise und Mitternachtseinlage © Meisenbichler

Zu den Klängen von „A Whole New World“, bekannt aus dem Disney-Filmhit Aladdin, eröffneten die Maturanten des Kapfenberger Gymnasiums den diesjährigen Stadtball im Hotel Böhlerstern. Einstudiert von Roßecker-Obmann Thomas Lang, brachten die jungen Damen und Herren ihre Tänze fehlerfrei über die Bühne, ehe sie auch noch für die Mitternachtseinlage sorgten und dabei etwa des kürzlich verstorbenen Basketball-Stars Kobe Bryant gedachten. In der Zwischenzeit tummelten sich die Gäste, Bürgermeister und Gastgeber Fritz Kratzer sprach sogar von einem Besucherrekord, auf der Tanzfläche und in den verschiedenen Bars, so gab es erstmalig eine eigene Cocktailbar samt Fotobox.