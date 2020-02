Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die siegreichen Teams der SG SC Bruck-SV Oberaich mit Gratulanten in der Sporthalle © Stadt Bruck

Mit den Turnieren der U10 und der U13 ging der Reigen an Jugend-Hallenturnieren des SC Bruck in der Hannes-Bammer-Sporthalle zu Ende. Jugendleiter Reinhard Stadler und Martin Gaber hatten sich mit ihren vielen Helfern auch zum Abschluss einiges einfallen lassen, um die Attraktivität der Turniere zu steigern. Beim U10-Turnier duellierten sich zehn Mannschaften in zwei Gruppen. Am Ende trafen die Teams A und B der Spielgemeinschaft SC Bruck-SV Oberaich, die beide ihre Gruppe klar gewannen, im Finale aufeinander. Das Team A um Tobias Kraschitzer und Elmar Hadzic, die als bester Tormann bzw. bester Torschütze ausgezeichnet wurden, setzte sich klar mit 3:0 durch und freute sich über den Turniersieg. Der Sieg im U13-Turnier ging an den SV Niklasdorf.