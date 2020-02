Die neue Einrichtung namens „Betriebstagesmutter“ schließt eine Lücke in der Kinderbetreuung. Gedacht ist sie vor allem für Alleinerziehende und Berufstätige.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tagesmütter, Kinder und Ehrengäste bei der Eröffnun © Fred Lindmoser

Am Samstag startete am Sonnenweg 3/6 die Kinderbetreuungseinrichtung „Betriebstagesmutter“. Zur Eröffnung kamen neben Müttern und Kindern auch Bürgermeister Johann Kleinhofer und Altbürgermeister Manfred Seebacher, die stark an der Entwicklung dieser Einrichtung beteiligt waren.