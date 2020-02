Facebook

Erst die Eigenrettung, dann das Schwimmen – und es macht Spaß © FSA

Als der Verein fsa – Freizeit- Sport-Aktiv im Jahr 1988 in Kapfenberg gegründet wurde, hat wohl niemand gedacht, welch nachhaltige Spuren dieser Verein nach mehr als 30 Jahren in der Region hinterlassen wird. Nicht nur, dass fsa von Kapfenberg bis in die Veitsch Bewegung und Training in 40 permanenten Kursen in unterschiedlichen Sportarten anbietet: Der Verein hat sich in den mehr als 30 Jahren seines Bestehens vor allem als „Schwimmlehrer der Nation“ einen Namen gemacht. „Wir hatten in all den Jahren bisher rund 25.000 Teilnehmer bei unseren Schwimmkursen“, rechnet fsa-Obmann Günter Gruber vor. Vor allem die Volksschul-Schwimmkurse sind zu einer Marke geworden. „Wir haben im vergangenen Schuljahr 1700 Kinder betreut“, wissen Gruber und Schwimmtrainerin Isabella Reiterer.